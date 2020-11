Ne ide bez Ronalda, Juve ''prosuo'' još dva boda, ali šta je Morata uradio na kraju?!

Peti remi Juventusa u devet odigranih kola Serije A!

Večerašnji je jedan od onih koji se nisu očekivali, Juve je kiksnuo na gostovanju Beneventu, meč je završen rezultatom 1:1.

Pred početak je odata pošta Dijegu Armandu Maradoni, a u 10. minutu utakmica je simbolično prekinuta na jedan minut, takođe u znak sećanja na najboljeg fudbalera u istoriji.



Dibala je pet minuta kasnije mogao da udvostruči prednost Juventusa, ali je iz izgledne situacije sa oko sedam metara promašio gol.

Ipak, kako se bližio kraj poluvremena, domaći tim je postajao konkretniji. Lapadula je u 35. minutu imao odličnu priliku za izjednačenje, ali je glavom šutirao zamalo pored desne stative.Ali, to je bio uvod u ono što je usledilo desetak minuta kasnije. Majstorija Skijatarele u nadoknadi vremena prvog poluvremena, varkom se odlobodnio svojih čuvara, odlično šutirao, ali je Šćešnji odlično reagovao i izbio loptu u korner.I upravo posle tog kornera Benevento je stigao do izjednačenja. Kružila je lopta oko kaznenog prostora Juventusa, na kraju Artur traljavo izbija loptu do Leticije, koji preciznim udarcem iskosa sa desne strane šalje loptu u suprotni ugao - 1:1