Ne! Dva pozitivna testa na koronavirus kod četvrtfinaliste Lige šampiona!

Potvrđena su dva nova slučaja koronavirusa i to kod učesnika četvrtfinala Lige šampiona.



U pitanju je Atletiko Madrid, dvojica fudbalera su zaražena novim virusom i veliko je pitanje za Ligu šampiona šta će se uraditi povodom svega što se dešava.



Atletiko je učesnik same završnice Lige šampiona, igraće protiv Lajpciga u četvrtfinalu u Lisabonu i to 13. avgusta.



Ipak, sada je i to pitanje imajući u vidu šta se dešava...



Očekujemo više informacija uskoro i to onih zvaničnih od UEFA, mi verujemo da će se utakmica igrati, ali uz velike mere bezbednosti svih učesnika i uz nekoliko uzastopno negativnih testova za sve fudbalere Atletiko Madrida.



No, sačekajmo...