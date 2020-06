Nazire se scenario, da li će ovako izgledati finiš Lige šampiona?

Svi čekamo konačnu odluku o nastavku Lige šampiona, a po svemu sudeći ostala je još jedna nedoumica.



Kao što je najavljeno, igraće se završni turnir, gde će učestvovati osam ekipa, a od četvrtfinala do finala odlučivaće samo jedan meč.



Svi pouzdani izvori potvrdili su da će domaćin na kraju ipak biti Lisabon, iako su Madrid i još neki gradovi pokušali da "ukradu" domaćinstvo.



Spekulisalo se da će se i preostali revanši osmine finala takođe igrati u Lisabonu, da sve bude u jednom gradu, L'Ekip i Skaj sport tvrde da to nije tačna informacija.



Navodno, UEFA će dozvoliti klubovima koji su gostovali, da budu i domaćini u revanšu, a u pitanju su Barselona, Juventus, Mančester Siti i Bajern Minhen.



Očekivano, mečevi Barsa - Napoli (1:1), Juventus - Lion (0:1), Mančester Siti - Real Madrid (2:1) i Bajern Minhen - Čelsi (3:0), biće pred praznim tribinama, i najverovatnije 7. i 8. avgusta.



Nakon toga, od 12. do 23. avgusta igraće se preostale tri faze u Lisabonu.



Isti slučaj će biti i sa Ligom Evrope, s tim što će najboljih osam timova igrati u Frankfurtu.





Podsetnik - završni sastanak UEFA zakazan je za 17. jun, kada će biti saopšteni svi detalji.