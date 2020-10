Navijači prizivaju Sautgejtov kraj, ko bi trebalo da preuzme "Gordi Albion"?!

"Gordi Albion" ne deluje kao tim koji je uspeo da dođe do polufinala Svetskog prvenstva u Rusiji.



Makar nacija više nije jedno sa Geretom Sautgejtom i momcima na terenu. To se u potpunosti iskristalisalo tokom reprezentativne pauze u kojoj su Englezi odigrali tri meča.



Dva dobili, i jedan, onaj jučerašnji od Danaca, izgubili.



Prijateljsku protiv Velsa su dobili sa 3:0, Englezi su gledali šou Džeka Griliša koji je prvi put počeo kao starter. Kapiten Aston Vile je imao asistenciju, došao je raspoložen posle pobede nad Liverpulom igrao mu se fudbal što se videlo protiv komšija. A onda klupa!



U naredna dva meča Sautgejt nije dao niti minut MVP-iju protiv Velšanina, okrenuo se svojoj konzervativnijoj opciji u vidu Mejsona Maunta. Igrač Čelsija je miljenik svog selektora, ali nije Griliš tip igrača. Maunt se vratio u prvu protiv Belgije, dao gol za preokret i pobedu, ali to nije bilo dovoljno za apetite Engleza.













Problemi su kulminirali jučerašnjim porazom, Sautgejtovi igrači su ponovo delovali bezidejno - Megvajer je dobio dva žuta do 31. minuta a posle meča i debitant Ris Džejms je pocrveneo. Englezi su sada na poziciji tri, čeka ih gostovanje Belgiji tokom naredne pauze, videćemo da li će Sautgejt 'preživeti' do EURA naredne godine.



Navijači prizivaju Edija Haua. Mladi trener je bez posla od početka avgusta kada je njegov Bornmut i ispao u Čempionšip. Za "trešnjice" je odigrao preko 270 utakmica, kao trener ih je vodio jedanaest godina ukupuno podeljeno u dva mandata.





Tokom svojih sezona u PL bio je viđen i na mestu trenera kluba poput Mančester Junajteda, videćemo da li bi FA i razmatrala ovakvu opciju. Sautgejt ima ugovor do kraja jula 2022. godine, ali bi još jedna ovakva reprezentativna pauza mogla promeniti mišljenje čelnika tamošnjeg saveza.