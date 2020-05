Navijači Njukasla slave vesti, ali ih je jedan potencijalni trener odbio!

Prema informacijama državnih medija iz Saudijske Arabije, PL je dala zeleno svetlo i Bin-Salman postaje vlasnik Njukasla.



Vest je dočekana sa euforijom među navijačima, ali se čeka potvrda kluba.



Ono što je takođe informacija je da je Viljaš-Boaš koji je bio jedan od kandidata odbio klubu jer nema nameru da se vraća u Englesku iako odlazi iz Marseja.



Sa druge strane, on nije prvi izbor, Poketino je i dalje želja potencijalno novih vlasnika, ali on okleva iako bi mu bio ispunjen uslov da odlučuje o transferima. Razlog je što bi mogao na početku ili tokom sledeće sezone da dobije poziv Junajteda, ako Solskjerov projekat propadne.



Veliki broj imena se vezuje za Njukasl koji će imati ogromna sredstva na raspolaganju, neke mete kao Bejl su nerealne, ali bi Kutinjo, Vidal, pa čak i Kulibali, kao i Traore iz Liona, Zaha, MekGin mogli da stignu u klub.



Oglasio se i Stiv Brus za koga su sigurni da će dobiti otkaz i odštetu, on smatra da dobro radi svoj posao i da svakom može da "izađe na crtu". Istini za volju, on je održao Njukasl ove sezone iznad borbe za opstanak, ali se veruje da je klubu potrebno mnogo zvučnije ime kako bi privukao najbolje igrače.







Ako neće poketino, pominje se Alegri, ili čak povratak idola navijača Rafe Beniteza...