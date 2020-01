Navijači Junajteda više ne mogu da trpe, sprema se ozbiljan protest, šta će reći uprava?!

Na momente su ove sezone umeli da zablistaju, ali je celokupan utisak katastrofalan.



Ole Gunar Solskjer je uporan u pružanju šansi mladim igračima, napravio je dobre poteze kada je prvom timu priključio Grinvuda i Brendona Vilijamsa, obojica su pokazala zavidan potencijal.



Ipak, navijači Junajteda su navikli na pobede i trofeje, a čini se da je to u ovom trenutku poprilično daleko od kluba sa "Old Traforda".



Jednostavno, nije napravljen pravi balans iskustva i mladosti, kod mladih igrača nema konstantnosti, ali ni dovoljno kvaliteta, pa je jedan Barnli u situaciji da dođe na "Teatar snova" i da se kući vrati sa tri boda.



Puno se piše o Solskjeru, glasine su razne, piše se čak da su i igrači izgubili strpljenje i da više ne veruju u Norvežanina, ali uprava navodno veruje u svoj izbor i pruža punu podršku bivšem igraču kluba na trenerskoj poziciji.



Za razliku od uprave, navijači su potpuno izgubili strpljenje, razočarani celokupnom situacijom mnogi su iz protesta napustili tribine "Old Traforda" pre poslednjeg zvižduka u susretu sa Barnlijem (0:2).



Rio Ferdinand je skretao pažnju upravi da baci pogled na tribine i da sasluša navijače, ali porodica Glejzer i čelni ljudi u klubu i dalje teraju svoje.



Zbog svega, navijači su rešili da reaguju, kako prenosi "Miror" iz prosteta zbog loših rezultata i generalno loše situaciju u klubu, napustiće tribine "Teatra snova" u meču protiv Vulverhemptona prvog februara, u okviru 25. kola Premijer lige.



Plan je da to urade u 58. minutu, iza ovog broja se krije ozbiljna simbolika vezana za klub sa "Old Traforda", kako je 1958. godine došlo do avionske nesreće u Minhenu u kojoj je poginuo veliki broj prvotimaca Mančester junajteda. Navijači veruju da će zbog toga napuštanje stadiona nakon 13 minuta igre u drugom poluvremenu imati jači efekat.



Uprava ima priliku da ih kupi do kraja prelaznog roka, ali navodno su pregovori sa Sportingom oko Bruna Fernandeša propali, vlasnici su "povukli ručnu" nakon previsokih zahteva portugalskog kluba, a sasvim je sigurno da bi pojačanja poput Islama Slimanija samo još više razljutila pristalice mančesterskog kluba.



Teški dani za Junajted, mnogi se boje da bi poput Liverpula na narednu titulu mogli da čekaju nekoliko decenija, što bi bio potpuni poraz za najtrofeniji tim u istoriji engleskog fudbala.