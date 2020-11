Navijači besni zbog Mitra: "Nadam se da će Everton postići deset golova danas!"

Aleksandar Mitrović je ponovo na klupi.



Drugi put se dešava ovako nešto, Skot Parker ističe da se radi o taktičkoj zamisli.



Rekao je pred utakmicu da je Mitrović umoran zbog reprezentativnih dužnosti i da je ostavljen na klupi jer ekipa koju je izveo može da nanese probleme Evertonu.







Evo šta navijači misle o tome.



Scott Parker deserves this. Benching Mitrovic twice in 9 games now. Hope Everton score 10 🤗 — FPL Schadenfreudist (@FPL_SF) November 22, 2020

Not too happy about Fulham being without Mitrovic and Zambo Anguissa — Tony Watts (@Tonywauk) November 22, 2020

Aleksandr Mitrovic will score in this match, even tho he's not starting. DCL brace — Levi 🇳🇴🦅🕸 (@The_Fraey) November 22, 2020

Apart from Mitrovic, I literally wouldn't recognise a single Fulham player if they walked past me in the street. — Tim Bolton * (@timbolton1) November 22, 2020

"Dvaput je ostavio Mitra na klupi u 9 utakmica. Nadam se da će Everton postići deset golova.""Nisam previše srećan zbog Fulama koji je bez Mitrovića i Angise""Mitrović na klupi, to je taktička odluka...""Aleksandar Mitrović će pogoditi na ovom meču, čak i zbog toga što ne počinje utakmicu""Ako izuzmemo Mitrovića, bukvalno ne bih prepoznao niti jednog igrača Fulama da prošetaju pored mene na ulici"