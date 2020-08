Ljubitelji fudbala širom sveta ostali su u šoku nakon eliminacije Mančester sitija iz Lige šampiona od Liona, pa je sve "drvlje i kamenje" bačeno na Pepa Gvardiolu.



A navijači Arsenala imaju poseban razlog za zadovoljstvo.



Mikel Arteta je krajem decembra prošle godine preuzeo "tobdžije" sa pozicije asistenta Pepu u Sitiju i do sada je na klupi londonskog kluba upisao šest poraza.



Za to vreme, "građani" su izgubili osam mečeva zaključno sa poslednjim u Ligi šampiona.



Kada dodamo i to da je Arteta izbacio Gvardiolu iz polufinala FA kupa mnogi se s pravom pitanju da li je odlazak Španca sa Etihada jedan od razloga neuspeha Sitija u ovoj sezoni.