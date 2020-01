Fudbaleri Evertona su sinoć priredili pravi šok svojim navijačima, vodili su u četvrtom minutu nadoknade sa 2:0, u tom trenutku su primili gol od Njukasla za 2:1, u poslednjim trenucima susreta "Svrake" nakon neverovatne gužve dolaze i do boda.Neverovatan rasplet utakmice na "Gudisonu", OVDE pogledajte kako je to sve izgledalo.Jedan navijač je zadovoljan viđenim pri rezultatu 2:0 u 90. minutu napustio stadion i sav srećan brže bolje pojurio na voz da mu ne promakne.Uspeo je i voz da uhvati, a onda je pogledao u telefon.Dok je on stigao do voza, njegovi ljubimci su primili dva pogotka i na kraju osvojili samo bod.On je čitavu situaciju podelio i na "Tviteru", pa su njegove objave postale viralne preko noći.