Napoli večeras u posebnim dresovima, u Maradoninu čast!

Napoli plače za Maradonom, možda i najviše od svih klubova sveta.



Dijego Armando Maradona sahranjen je u Buenos Ajresu, a Napoli će večeras ugostiti Romu u specijalnoj četvrtoj garnituri dresova.



U dogovoru sa svojim sponzorom Kapa, Napoli će večeras na teren istrčati u dresu sličnom reprezentaciji Argentine.



Napoli je saopštio da je ovaj plan zapravo osmišljen još pre godinu dana, da zaigraju u dresu koji će za Maradonu ujediniti Napulj i Argentinu, ali nažalost Dijego to nije doživeo da vidi.



Dres će biti kombinacija Napolijevog i reprezentacije Argentine, a grb će biti simboličnog obojen u crno.



Motiv više da Napolitanci pobede Romu u "Derbiju Sunca"...



