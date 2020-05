Napadač ne gubi nadu, hoće li ostati u Junajtedu?

Nigerijski fudbaler Odion Igalo izjavio je danas da se nada da će ostati u Mančester junajtedu bar do okončanja sezone Premijer lige.



"Želeo bih da završim sezonu ako to bude bilo moguće. Bio sam u dobroj formi, davao golove i sada smo stali. Davao sam sve od sebe i nadam se da ću završiti započeto", rekao je Igalo za BBC.



Premijer liga bi trebalo da se nastavi u junu, posle pauze zbog pandemije korona virusa, ali po ugovoru Igalo treba u Šangaj da se vrati pre toga.



Igalo, 30-godišnji napadač, došao je u Junajted u januaru iz Šangaj Šenhue i pozajmica mu ističe 31. maja.



Junajted je zainteresovan da ga zadrži.



On je dao četiri gola na osam utakmica za engleski klub.



"Klub, ja, svaki fudbaler... Niko od nas ne može da radi ono što voli i što najbolje znamo, pa svi želimo da prvo završimo sezonu, pre nego što počnemo da razmišljamo šta dalje", kazao je Igalo.



Po njegovim rečima, dolazak u Premijer ligu je bila prava odluka.



Kinesko prvenstvo trebalo bi da se nastavi krajem juna.