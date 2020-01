Nani otvorio dušu: "Junajted je pogrešio, ali nisam bio u senci Ronalda i Runija!"

"Nikada se nisam osećao kao da sam u senci Ronalda, Runija ili Rajana Gigsa. Imali smo fantastičnu ekipu, naš tim je imao dva ili tri stila igre. Imao sam sreće da, kada sam došao u Mančester Junajted, u prve dve godine odigram mnogo utakmica, bio sam jedan od najstandardnijih igrača u Ligi šampiona. Nemam razloga da se žalim", rekao je Nani, prenose engleski mediji.



Portugalac je igrao za engleski klub od 2007. do 2015. godine, kada je prešao u Sporting iz Lisabona.



Zajedno s Ronaldom igrao je i u dresu reprezentacije, te su poređenja njih dvojice bila neizbežna. Posle Ronaldovog odlaska u Real Madrid 2009. godine, mnogi su Nanija videli kao njegovog naslednika, te su očekivanja porasla.



"Stvorila se iluzija kada je Kristijano otišao. Ljudi su govorili da imamo sličan stil, bilo je dosta poređenja, želeli su njegovu zamenu i dobili su me. Ali, oni su neke stvari pogrešno shvatili. Nisu trebali da govore 'Imamo novog Ronalda' već 'Imamo Nanija', nas dvojica smo imali različite kvalitete", rekao je portugalski fudbaler.



On je dodao da zbog povrede nije uspeo da opravda sva očekivanja, ali i da je ipak drugačiji igrač.



"Možda je trebalo da postignem isti broj golova kao Ronaldo, ali bio sam drugačiji tip igrača. Nisam postigao toliko pogodaka, ali sam imao više asistencija", kazao je Nani.