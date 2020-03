Nakon sramnog poraza, fudbaler Totenhema se potukao sa navijačima!

Totenhem je ponovo razočarao, ovaj put u FA kupu, pošto je Norič posle boljeg izvođenja penala prošao u narednu rundu.



Navijači Totenhema su izgubili poverenje u tim, nezadovljstvo je prisutno tokom čitave sezone, a to nije promenio ni Žoze Murinjo.



Erik Dajer je danas izgubio glavu, navijači su pogrdno skandirali protiv igrača i ekipe, a fudbaler Totenhema je odlučio da se obračuna sa njima.



Sutra će biti poznato više, sada vam prenosimo video koji kruži društvenim mrežama, a u glavnoj ulozi je Erik Dajer.

Eric Dier has just run up to the west stand lower and has been involved in an altercation with a #THFC fan



pic.twitter.com/PocIdxtZ7t