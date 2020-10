Nakon leta razočarenja Džeko uskoro stavlja paraf?

Edin Džeko je prošlog leta bio na pragu prelaska u Inter, ali se transfer na kraju nije realizovao.Potom se i u januaru pričalo o njegovom odlasku u redove tima iz Milana, ali ponovo do transfera nije došlo, a onda se ovog leta pojavila priča o njegovom odlasku u Juve.Sve je bilo dogovoreno, Džeko je trebalo da pojača "Staru damu", dok je Roma na njegovo mesto bila spreman da dovede Arkadijuša Milika.Na kraju nije došlo do dogovora, Juve se odlučio za Moratu, a reprezentativac iz BiH je ostao u Rimu.Od starta sezone je dobio i kapitensku traku, ali nije najbolje otvorio takmičarsku godinu, propustio je nekoliko izglednih prilika, posebno protiv Juventusa, a onda je sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine izgubio nakon slabijeg izvođenja penala u polufinalu baraža za plasman na Euro od Irske.Džeko ima 34 godine, teško da će ponovo dobiti priliku da predstavlja Bosnu na nekom velikom takmičenju.Nakon leta razočarenja, izgleda da ga čeka novi ugovor u Rimu, Roma je spremna da mu produži saradnju, koja traje do leta 2022. godine.Dobiće još jednu ili dve godine, ali će morati da pristane na manja primanja, "Vučica" će pokušati da rastereti budžet, kako bi se stvorila sredstva za ojačavanje ekipe.