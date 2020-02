Naklon do poda za jučerašnji potez, Džejms Milner je najveći profesionalac u PL!

O Džejmsu Milneru ne treba ništa reći, dovoljan je naklon.



Čovek koji traje u engleskom fudbalu je svojevremeno odbio mnogo bolju finansijsku ponudu Sitija da ostane u klubu i otišao u Liverpul, razlog je jednostavan, želeo je da igra fudbal.



"Nema svrhe sedeti na klupi i primati novac", rekao je rada Milner i napustio u to vreme mnogo jači Siti.



Za Liverpul je igrao gotovo na svim pozicijama, nije bio golman i napadač. Jedan od najiskusnijih igrača Redsa je postao prvak Evrope, a ove sezone će treči put biti prvak Engleske, dva puta je krunu osvojio sa Sitijem. Trijumfovao je dva puta u kupu, osvojio i Liga kup, izgubio nekoliko finala i sa Vilom i Liverpulom.



Jedna velika karijera, često su ga osporavali, ali ono što niko ne spori je da je Milner oduvek davao sebe i da je jedan od najvećih profesionalaca u PL.



To je pokazao i juče. Jirgen Klop je dao slobodno prvotimcima oni su se razbežali po toplim destinacijama poput Kariba, Dubaija, Majamija, a Milner je ostao u klubu. Trenirao je sa rezervnim timom i klincima koji su igrali sinoć protiv Šruzberija, održao im govor pred meč, ohrabrio ih je i čak dao i nekoliko saveta treneru Nilu Kričliju koji mu je javno zahvalio.



"Nemam reči, kakav je to profesionalac, svaka mu čast", kaže trener mlade ekipe koja je prošla u peto kolo kupa gde će Liverpul igrati sa Čelsijem. Klop je navodno gledao meč od kuće, zvezde sa egzotičnih destinacija, a Milner je eto, odabrao da bude uz teren sa klincima.



Meč je završen sa 1:0, a odlučujući pogodak je autogol Vilijamsa 15-tak minuta pre kraja...