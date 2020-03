Najveći engleski klubovi presavili tabak! Cilj? Sprečiti Siti da iskoristi situaciju i izvuče se!

Engleski klubovi će učiniti sve da spreče Mančester Siti da iskoristi situaciju i zaigra u Ligi šampiona.



Naime, neizvesno je kada će se održati saslušanje u Lozani i kada bi sud za arbitražu mogao da donese odluku o žalbi Sitija na izbacivanje iz Lige šampiona.



U ovom trenutku kada je svet stao, to je nemoguće, sud je ionako prilično temeljan, da ne kažemo spor, a nema šanse da sve bude gotovo do kraja juna, s obzirom na katastrofalnu situaciju zbog virusa koji je svom težinom sada pogodio Englesku.



Ovo je problem, Siti bi bio u žrebu Lige šampiona, odnosno dok se žalba ne reši, ne mogu da ih izbace, a vodeći klubovi Engleske to pokušavaju da spreče. Čak osam od top 10, osim Šefild Junajteda i naravno samog Sitija na različiti način pokušavaju da spreče manevar "Građana".











Liverpul, Junajted, Arsenal, Čelsi između ostalih su nezavisno angažovali advokate koji će zahtevati da kazna ostane, iako je žalbeni proces u toku. U Sitiju naravno misle da je motiv Junajteda, Totenhema, Arsenala i ostalih peto mesto koje vodi u LŠ u slučaju suspenzije Sitija, ali se žalbi pridružio i Liverpul, kao i Lester, jednostavno njima je dosta ponašanja Sitija i smatraju da je nepravedno da se na ovaj način izvuku.



"Generalni osećaj je da je Siti prekardašio, da su prekršili sva moguća pravila, da sada love u mutnom i koriste tešku situaciju i pokušavaju sve da odlože", kaže izvor od jednog iz klubova.



Ono što se čuje iz Niona da čitav proces nije ni počeo, da Siti još nije dostavio svu dokumentaciju, ali ni zahtev da kazna bude suspendovana, mada je sigurno da će to učiniti, ako se ova situacija produži...



To ostali klubovi pokušavaju da spreče.