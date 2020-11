Najtrofejniji ikada jasan - "Barsa nije imala mu*a da prizna grešku, klub gubi dušu!"

Katalonci su imali vrelu leto/jesen iza sebe.



Mesi je ostao u klubu, Bartomeu ne a nad "Nou Kampom" se nadvila i senka bankrota ukoliko se ne postigne dogovor sa samim igračima oko smanjenja mesečnih/godišnjih prohteva.



Ove sezone se vratio i Kuman, ali kao trener. Ipak Holanđanin nije uspeo da povrati taj gen Barselone, vidimo i po neubedljivim partijama u prvenstvu gde su Mesi i saigrači na poziciji 12 posle šest odigranih utakmica.



Celu situaciju, ali i svoje neke poteze, prokomentarisao je Dani Alveš. Najtrofejniji fudbaler ikada je trenutno u Sao Paulo.



"Barsa menja klupsku filozofiju, normlano je da imaju problem. Po meni izgubili su identitet i sada idu kroz težak proces vraćanja istog. Porazi od Liverpula i Bajerna su bili bolni, ali to se dešava, to se mora iskoristiti kako bi klub video svoje greške. Čini mi se da Barsa želi da bude komercijalni tim, klub koji prodaje i kupuje. I tako gubite identitet. Verujem da je to Barsin problem"



Legendarni desni bek je potom potvrdio da je i želeo povratak u klub, ali da bi to bio poraz za tadašnje rukovodstvo.









"Hteo sam da se vratim u Barsu, ponudio sam im to. Otišao sam u Juve kako bih dokazao da sam još uvek dobar. Želeo sam povratak u Barsu i trebao sam im, ali oni nisu imali mu*a da priznaju da su pogrešili sa mnom. Da su me poštovali kao što sam i zaslužio i dan danas bi igrao za Barsu. Volim taj klub", prokomentarisao je Alveš 2017-tu i odlazak u PSŽ posle epizode u Juventusu.



Još jedna legenda kluba o koju su se Bartomeu i co ogrešili, videćemo kakav odnos će biti posle predsedničkih izbora na "Nou Kampu".