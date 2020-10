Najtiša i najsramnija "bomba" ikada - "Pakleno" Barsino pojačanje od danas i zvanično na Kamp Nou!

I pored vest o tome da bi već sutra na neki način mogli da ga smene (više o tome OVDE ), pojavila se još jedna sramota koja je svima promakla. Tačnije, nijedan katalonski, čitajte - režimski mediji, neće to uraditi, jer je upravo Bartomeu taj koji drži i sve najjače mediji u Kataloniji.Ali - Mateus Fernandes, "veliko" pojačanje Barselone danas je i zvanično postao prvotimac tako što je registrovan do broja 25 (po pravilniku La Lige) i sa 19 na leđima nastupaće za tim Ronalda Kumana.Pitate se šta je tu sporno?Pa, recimo da je Mateus Fernandes jedan totalni anonimus, koga je Barselona platila SEDAM miliona evra + dodatna TRI kroz bonuse, a da čovek nikada nije zvanično ni predstasvljen!"Frilens" novinari, oni koji žive za Barsu i prate je godinama, putem svojih profila na društvenim mrežama prethodnih nedelja u nekoliko navrata su skrenuli pažnju na Brazilca koji je iza kulisa stigao na Kamp Nou, a danas je, odjednom, iako ga je Kuman otpisao - dobio broj 19 i mesto prvotimca.Sve je ovo sporno iz prostog razloga što je Mateus od dolaska u januaru bio u drugom planu čak i u Valjadolidu, gde je igrao na pozajmici, te da se mnogi u Španiji pitaju kako je on uopšte stigao u La Ligu, a kamoli u Barselonu?!