Najteži rival za Junajted? Nećete verovati, ali Čelsi!

Mančester Junajted protiv Čelsija vraća vreme unazad, na činjenicu da su "Plavci" što će zvučari neverovatno, u PL, ali i malo pre nje, uvek bili najteži rival za "Đavole".



Mnoge će iznenaditi podatak da Ser Aleks koji je u svojoj karijeri igrao na klupi Junajteda protiv čak 16 Čelsijevih menadžera ima najmanji procenat pobeda upravo u duelima sa ovim rivalom. Prvi derbi, koji to realno i nije bio pre dolaska Murinja, bio je remi, ali onda je dobio sledeća tri protiv Džona Holinsa koji je do 1988. sedeo na klupi kluba iz Zapadnog Londona.



Škot je jasno dominirao u devedesetim, ređali su se Kembel, Portfild, Dejvid Veb, kasnije Hodl, pa Rud Gulit koji je bio igrač menadžer, ali svakako da je jedino Murinjo bio Ahilova peta Ser Aleksa po dolasku u Englesku.



Sezonu pre Murinjo je najavio svoje sletanje na ostrvo kada je klitzao na kolenima posle gola Benija MekKartija kojim je Porto eliminisao Mančester Junajted u Ligi šampiona, ali Ser Aleksove muke počele su dolaskom Zea na klupu Čelsija.



Ne samo da je u prve dve godine razbio dualitet Vengera i Fergusona, Murinjo je dobio tri od četiri meča u svoje dve dominantne godine u PL. Škot nije imao rešenje, eliminisan je i u Liga kupu, a iako je Čelsi na kraju prve godine već došao prvak na "Old Traford" nisu propustili priliku da potvrde dominaciju.









Drugu titulu 2006. Murinjo je potvrdio baš pobedom protiv Fergija od 3:0, meč će ostati zapamčen po onom fantastičnom golu Džoa Kola. Do tada su već, pored rivalstva Aleks Ferguson i Murinjo ustanovili prijateljstvo, otvarali bi flašu vina nakon meča.



"On meni stalno priča, šefe, ukazuje mi najveće poštovanje od svih menadžera u ligi, a onda me posluži farbom za krečenje", ocenio je Ser Aleks Murinjov ukus za vino, pa je najčešće on donosio bocu na poklon.







U trećoj sezoni, Mančester Junajted se vratio na vrh, ali i dalje nije bilo recepta za Murinja koji je osvojio onim čuvenim golom Drogbe, FA kup i sprečio rivala da odnese duplu krunu sa Vemblija.



Sledeće sezone je Murinjo smenjen, ne pre nego što je Ser Aleks uzeo Komjuniti Šild na penale. Sastali su se naredne godine u Ligi šampiona, remi u Milanu, ali je Inter poražen na "Old Trafordu" načeo ih je Vidić, dotukao Ronaldo.













Škot se povukao sa samo tri pobede protiv Murinja, sedam poraza i šest remija. Pofržao ga je kada je Portugalac stigao na klupu Junajteda, ali to se nije srećno završilo.



No, i kada je Ferguson otišao u penziju, rezultati protiv Čelsija nisu se bitni poboljšai, makar u naredne tri godine. Iako je sada klub sa "Old Traforda" u seriji dobrih rezultata, od Mojesa, pa do Murinja, nisu se proslavili. Murinjo je nastavio da pobeuđuje Junajted u drugom mandatu protiv Čelsija, ali je onda sam seo na klupu rivala pa je od Antonija Kontea primio četiri komada.



Solskjeru sve možete zameriti, ali rezultate protiv Čelsija nikako. Tukao je dva puta u prvenstvu Lampsa, jednom u Liga kupu, izgubio je letos u završnici FA kupa, ali je tim bio desetkovan i mislio i na povratak u Ligu šampiona i nastavak u LE.



U svakom slučaju, ono što je jasno, odbrane će igrati ulogu u negativnom smislu. Ne vidimo kako će jedni ili drugi sačuvati mrežu.