Najstariji menadžer u PL ne plaši se virusa

Trener fudbalera Kristal Palasa Roj Hodžson rakao je danas da je spreman da se vrati na posao ako se Premijer liga nastavi, uprkos tome što je u najranjivijoj starosnoj grupi.



Hodžson je sa 72 godine najstariji menadžer u istoriji Premijer lige, što potencijalno dovodi bivšeg selektora Engleske u opasnost ako se zarazi korona virusom.



Upitan da li će moći da se vrati na posao, Hodžson je rekao:





"Da. Godine su godine. Važno je kako se stvarno osećate. Vaše godine nisu nužno povezane s kondicijom, ili sa time kako se osećate, ili vašom sposobnošću da obavljate posao".



On je rekao da je prinudnu pauzu od marta, kada je suspendovana Premijer liga, iskoristio da radi na svojoj kondiciji.



"Dakle, nemam ništa protiv. Kada me pozovu, rado ću se vratiti na posao", rekao je Hodžson za beIN Sport.



Nekoliko igrača Premijer lige izrazilo je zabrinutost zbog ugrožavanja sebe i svoje porodice.



Hodžson je rekao da predsednik Palasa Stiv Periš i on neće imati problema ako neko od igrača ne želi da se vrati na posao dok se ne osećaju potpuno sigurno.



"Ovo će na kraju biti pitanje pojedinaca i kluba", rekao je Hodžson.