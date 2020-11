Najskuplji ikada neće da bude "super zamena" u Arsenalu

Pepe je dobro igrao u takmičenjima u Kupu ove sezone, ali je bio starter u samo jednoj utakmici u Premijer ligi.



"Moj cilj je da igram više, da imam veću minutažu. Igrač koji igra je srećan. Ja bih želeo da igram malo više i da ponovo počnem da se smejem", rekao je Pepe za francuski Kanal plus.



Pepe je prošlog leta iz Lila prešao u Arsenal za 72 miliona evra, što je rekordan transfer londonskog kluba.



"Arteta želi da budem 100 odsto koncentrisan tokom svih 90 minuta utakmice. Posle toga, tokom treninga vidim da ću biti rezerva narednog vikenda. Trener razgovara sa mnom, takođe ima i pomoćnike koji se time bave. Ali, frustrirajuće je za svakog igrača da bude na klupi", naveo je on.



"Uloga super-zamene? Trener bira. Na meni je da mu pokažem da to nije uloga za mene", dodao je reprezentativac Obale Slonovače.



Pepe je do sada odigrao 54 utakmica za Arsenal i postigao 11 golova.







Zanimljivo, on je najplaćeniji igrač u istoriji Arsenala, koji je za njegov transfer iz Lila platio 72 miliona evra.