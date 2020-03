Korona virus nastavlja da pravi haos po Italiji, poslednja odluka je - bez sporta u celoj zemlji do trećeg aprila!



Olimpijski komitet je doneo odluku da suspenduje sva sportska dešavanja u Italiji do trećeg aprila.



Navodno, odluka odmah stupa na snagu, pošto je Italija zemlja sa najvećim brojem zaraženih.



Spekuliše se da bi eventualno Serija A mogla da se igra, ali isključivo pred praznim tribinama.



Napominje se i to da je ovo odluka na nivou Italije, odnosno da ne može da se odnosi na učešće italijanskih klubova na međunarodnim takmičenjima.





Uskoro se očekuju i zvanična saoštenja svih saveza, koja uključuje i Seriju A.





Kako stoje stvari, u Italiji staje sve na skoro mesec dana...