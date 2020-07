Najpouzdaniji otkrio celu pozadinu o Mesijevom odlasku, ali i o budućem treneru Barse!

Kao što smo i najavili, očekujte svakodnevne vesti u dugometražnoj sapunici o potencijalnom odlasku Lea Mesija iz Barselone posle više od dve decenije.



Novinar BeIN Sporta, koji važi za vrlo relevantan izvor - Ašraf Ben Ajad, inače i poznanik sa Mesijem i njegovim menadžmentom, demantovao je bilo kakve ideje o odlasku iz Barselone.



Možete i da pretpostavite, iza svega se krije loš rad očajne uprave, kojoj se bliži kraj, jer su predsednički izbori zakazani za naredno leto.



"Imam potvrdnu informaciju da Mesi želi karijeru da završi u Barseloni. Do pre nekoliko nedelja je u njegovom ugovoru bila aktivna klauzula po kojoj je on potpuno besplatno mogao napustiti Barsu i pridružiti se nekom klubu van Evrope, ali on nije ni pomislio da je aktivira. Mesi želi da Barselona u novoj sezoni ima uspešan projekat, da osvoji Ligu šampiona. On želi da se mnogo toga promeni", rekao je Ašraf Ben Ajad i dodao:



"Poznajem ga dugi niz godina, imam neki okvirni uvid u to kako on razmišlja. Leo ima puno pravo da želi da pobeđuje i osvaja titule. Svestan je da je ovo poslednja Bartomeuova godina na čelu kluba, tako da u ovoj situaciji postoji i lice i naličje - trenutna uprava i nadolazeća uprava koja će preuzeti klub sledeće leta", naglasio je novinar, koga na Tviteru prati čak milion i po ljudi.











Mesi nije bio jedina tema, pošto je goruća i ona na klupi, jer svi znaju da Kike Setijen neće ostati trener i naredne sezone. Ašraf je blizak dešavanjima i u Kataru, odnosno Al-Sadu, zimus je prvi preneo da Barsa uverava Ćavija da zameni Ernesta Valverdea, a sada kaže da je situacija drugačija, jer je Bartomeu sada spreman na sve da ga dovede.







Međutim, veruje se da Ćavi i dalje ne želi da sarađuje sa Bartomeuom i družinom, već da dođe narednog leta sa svojim prijateljem Viktorom Fontom, glavnim kandidatom za novog predsednika.







"U slučaju da preuzme klupu Barselone, Ćavi Ernandes bi želeo da promeni mnoge stvari iz temelja. Kada ga je Barselona kontaktirala početkom godine, klub nije pristao na neke negove zahteve. Međutim, situacija je sada drugačija i postoji mogućnost da bi sada pristali na sve što želi", rekao je on.





Utisak je i dalje da Ćavi ne bi pristao da dođe ovog leta, ali pojedini ne isključuju uticaj Lea Mesija i starijih igrača poput Đerara Pikea i Serhija Busketsa koji bi mogli da utiču da dođe ovog leta.







Bartomeu i svi kandidati u Ćaviju vide idealnog trenera, pa se uzdaju u to da bi on mogao da pristane da dođe ovog leta i ostane i kasnije sa novom upravom, ali to je zaista na dugačkom štapu.







Ako nas pitate, priča o Mesijevom odlasku na više načina je povezana sa Ćavijem. Pre svega, Mesi je zimus kao kapiten prihvatio smenu trenera, ali pod uslovom da Valverdea zameni Ćavi, došao je Kike Setijen.





Mesija je Ćavi ubedio i januara 2015. godine, nakon žustre svađe sa Luisom Enrikeom, da ostane, da se posveti ekipi i Barsi, i da svi imaju zajednički cilj.







To je bila Ćavijeva poslednja sezona kao kapitena, a Barsa je posle tog poraza na Anoeti i svađe Mesija i Enrikea, odjednom preokrenula stvari u svoju korist i osvojila tripletu - La Ligu, Ligu šampiona i Kup kralja.