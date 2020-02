Najlepše u sportu! Šta su igrači Liverpula uradili prvo posle pobede nad Sautemptonom!

Koliko je zajedništvo u Liverpulu i kakva atmosfera vlada, posvedočila je scena nakon meča između Redsa i Sautemptona. Posle poslednjeg sudijskog zvižduka, igrači Redsa su potrčali ka svom bivšem klupskom drugu Deniju Ingsu, da ga zagrle i požele mu sreću u nastavku sezone.



Ings se zbog povrede nije naigrao na "Enfildu", onda je otišao na pozajmicu u "Sejntse", zatim je otkupljen, dao je 14 golova, nosi na leđima tim ka opstanku.



Ali, njegova prošlost nije zaboravljena, ostao je omiljen među nekadašnjim aaigračima.



"Mnogo smo srećni što mu dobro ide. Nije više ovde, ali mi ga nekako osećamo kao deo tima", rekao je Jirgen Klop.



I dok je Kop čekao da ih ljubimci koji imaju neverovatnu prednost od 22 poena na vrhu tabele pozdrave, oni su prvo otrčali ka Ingsu. Meč je inače Liverpul ubedljivo dobio sa 4:0.

A lot of love for Danny Ings by the Liverpool lads. pic.twitter.com/DNXuv1ysuZ