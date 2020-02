Najkorumpiranija liga na svetu? Pre početka se zna prvak, osvajač kupa i ko ide u Evropu!?

U Španiji kažu da se takav level korupcije teško može zamisliti. Naime, istraživanje o nameštanjima u drugoj i trećoj ligi dovelo je do saznanja i o kladioničarkim mahinacijama u kiparskoj ligi, gde su Španci imali razne dojave.



List "El Konfidensijal" je kao ljude od poverenja označio španske igrača koji nastupaju u tamošnjoj ligi, a pomenuto je ime Horhea Larene koji je nastupao do ove sezone za AEK Larkanku.



Mečevi iz dva prethodna šampionata Kipra bili su izvor lake zarade, "kladioničarske mafije" iz Španije.



Novinar Hoze Marija Olmo koji je istraživao čitavu priču i čija je misija trajala četiri meseca na ostrvu kaže da nije mogao da zamisli takav nivo korupcije.



"To je nivo koji seže van sporta do najviših vrhova društva", kaže Olmo.











On kaže da se pred šampionat zna prvak, pobednik kupa, raspored timovima, odnosno ko će igrati u Evropi.



"To nema nigde", zaključuje Olmo.



On je svoja saznanja podelio sa španskim istražnim organima koji nemaju jurisdikciju nad kiparskim fudbalom, ali su nalaze prosledili tamošnjoj policiji.



Legendarne se priče i nekih srpskih klubova sa priprema na Kipru kada bi na prijateljskim mečevima tamošnje sudije svirale po nekoliko penala ili puštale očigledne ofsajde jer su se same kladile na golove u mečevima.