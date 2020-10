Najgorih XI u istoriji Reala? Dobro smo prošli, samo jedan Srbin i jedan Bosanac!

Madridski "AS" je izabrao najgorih 11 u istoriji Reala. O promašajima smo pisali, ali evo kako su poređani, uz kraća objašnjenja.



Golman je Albano Bizari, Argentinac koji je do prošle godine trajao u Italiji. On je 1999. stigao u Real u najgore vreme, kada je eksplodirao Kasijas. Branio je samo sedam puta, osvojio Ligu šampiona, borio se za mesto na klupi sa Bodom Ilgnerom. Posle je otišao u Valjadolid, pa Italiju. Nikada nije stao na gol Argentine, iako je bio među 22 igrača na Kopa Amerika 1999.



Diogo će na beka, Urugvajac je doveden u poslednjoj godini Florentina Pereza u prvom mandatu kada su se gubili konci, Kapelo ga je po dolasku otpisao, postao u Saragosu, Urugvajac je igrao u u Belgiji, iako je nosio dresove Penjarola i River Plate, on nikada nije uspeo da ostavi dublji trag, čak je otišao u Bugarsku 2012. ali je posle 15 dana pobegao iz CSKA. Povukao se rano, u 32. godini u dresu Saragose.















Predrag Spasić, kragujevački "Vojvoda" je jedan od štopera. Posle Radničkog i Partizana, sjajnog Mundijala, potpisao je za Real, imao je nesreću da postigne autogol na "Klasiku", to ga je eliminisalo, otišao je u Marbelju, brzo je završio karijeru, šteta, bio je odličan igrač.



Džonatan Vudgejt je doveden kao velika nada, na debiju je dobio crveni, onda se povredio, plaćen je 18 miliona evra Lidsu, dok je bio van stroja sedeo je kod kuće i trošio ogroman novac na kladionicu. Skoro je rekao da razume Bejla i da je Real odvratan klub. Inače, Englez je kasnije za Totenhem, Stouk, u dva navrata za Mildsbro, prošle godine je Boro vodio sa klupe.



Levi bek je Koentrao koji je doveden kao velika zvezda, Mendešov posao, izračbunali su da je njegov svaki minut koštao 50 000 evra Real. Murinjo ga je forsirao, posle je bio samo rezerva, više su ga zanimale cigarete i noćni život nego fudbal. On je proveo osam godina kao igrač Reala, ali na pozajmicama u Monaku, Sportingu, vratio se u svoj Rio Ave, otpustili su ga prošle godine, tada se kao povukao, ali je ove sezone ponovo u timu iz svog Vilja Do Kondea. Čovek je praktično osvojio sve trofeje sa Realom, dve LŠ između ostalog, iako je odigrao 58 mečeva za klub. Jedino nije imao sreće da postane prvak sa Portugalom, jer se povredio za EP 2016. i morao da propusti takmičenje.











Idemo dalje, Gravesen ili "Ogre" je bio neočekivano pojačanje. Danac je stigao iz Evertona, nije imao kvalitet, ali je dao sve od sebe. Problem je što nije želeo da pije lekove prilikom oporavka od povreda, odigrao je 40 utakmica, nije jasno zbog čega je najgori, možda mu nije bilo mesto u Realu, ali je dao sve od sebe. Možda se smeje kada gleda ovu listu, napravio je bogatstvo van fudbala na berzi, živi u Las Vegasu sa porno zvezdom i idol je Danaca.



Pablo Garsija je čovek koga će se retko ko setiti, stigao je kad i Diogo, još jedan Urugvajac koji se nije snašao, išao je u Seltu i Mursiju na pozajmice, posle je bio po Grčkoj, tamo je završio karijeru.







Žulijen Fober nije mogao da veruje kada je stigao u Real. Lud potez Ramona Kalderona, došao je iz Vest Hema na pozajmicu, odigrao dva meča i to je bilo to. Sakupio je 60 minuta u belom dresu, posle se vratio u PL, pa igrao za Bordo, u Škotskoj, Finskoj, Indoneziji, i na kraju francuskoj nižerazrednoj ligi. Jednom je igrao za "Les Bles" bilo je to 2006. dao je gol na debiju za reprezentaciju protiv Bosanaca, prvi je čovek koji je poneo "desetku" nakon što se povukao Zidan. Nikada više nije pozvan, ali je odigrao desetak mečeva za Martinik u ovoj deceniji, u karipskim kvalifikacijama jer je porekom sa Kariba. Žena mu je Alžirka, pa je pominjano da može da igra za ovu zemlju, ali ga nisu nikada kontaktirali.



Sarajlije Elvira Baljića ćete se setiti, bio je strašan u Feneru, Lorenco Sanc je platio današnji ekvivalent od 15 miliona evra za Bosanca. Odigrao je samo 11 mečeva za Real, dao jedan gol, selio se ponovo u Fener na pozajmicu, pa u Valjekano gde su formirali tandem Elvira, Baljića i Bolića (stariji ga se sećaju iz Zvezde), ali nije išlo. Posle je Baljić prešao u Galatu, igrao za još nekoliko turskih klubova. Bio je pomoćnik u reprezentaciji BiH vodio Karabuk, pa onda ponovo sedeo na klupi kao pomoćni trener Alanje i Akhisara, vodio je i ekipu Tuzla Siti prošle godine u svojoj zemlji.



Antonio Kasano ima mesta, o njemu se pisalo, 18 meseci, 29 utakmica, četiri gola, 10 kilograma viška, život u hotelu, mnogo žena i slatkiša, sukob sa Kapelom kome je bio kao sin. "Bio sam nepodnošljiv, trebalo je da me ubiju", rekao je Fantantonio o svojoj epizodi u Realu...











Očekivali smo Pericu Ognjenovića, ali poslednji član ovog neslavnog tima je Rojston Drente. Plaćen 14 miliona evra Fejenordu, ovaj levi spoljni igrač, ili levo krilo je propao u Realu. Šuster ga je doveo u Madrid posle sjajnih partija, rasturio je i Srbiju na EP za mlade, ali u pet godina je odigrao 46 utakmica, bio na pozajmicama u Erkulesu, Evertonu, odigrao šest mečeva za Alaniju sa Vladikavkaza, pa Riding, Šefild, Kajzeri, Spartu iz Roterdama, sada je u holandskoj trećoj ligi, bio je kada smo poslednji put proveravali. I znate šta je najsmešnije od svega, ima 33 godine. Ali, više ga je zanimao rep, uz muziku, bavi se i biznisom, u Roterdamu ima butik odeće...



Dakle tim je sledeći:



Bizari,

Diogo, Spasić, Vudgejt, Koentrao,

Gravesen, Pablo Garsija, Fober,

Kasano, Baljić, Drente.