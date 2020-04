Najgluplja stvar koju možeš da uradiš? Zakači se sa Mesijem! Ovo će biti njegova Barselona!

U Barsi oluja nije završena, tek počinje.



Naime, sukobiti se sa Leom Mesijem nije najpametniji način da ostaneš u Barseloni, na svojoj koži osetili su to mnogi igrači, pomenimo Ibru i Davida Vilju, a spekulisalo se da je i Gvardiola napustio klub zbog neslaganja sa Argentincem.



Ove sezone u rat je prvi pošao Erik Abidal koji je optužio igrače da su minirali Valverdea, pa mu je Mesi javno odgovorio preko medija da imenuje fudbalere, na šta je usledila ironična reakcija sportskog direktora.



To je bio početak, usledio je virus, vanredna situacija, igrači su odbili da smanje plate za 70% koliko je tražio Bertomeu. To je bio impuls da pre svega Mesija proglase za škrticu, iako je on u tišini donirao milion evra bolnicama u Kataloniji i Argentini.



Onda je progovorio, optužio klub da ih je stavio na poternicu i pritiskao, iako su igrači bili spremni da se sami odreknu plata.



Bertomeu je probao da sanira štetu, uz reči da su igrači imali pogrešne informacije, i da je klub sa njima planirao smanjenje, što nije istina jer su odluku doneli posle protivljenja četiri kapitena na sastanku sa predsednikom.



Oni su navodno tada rekli da treba napraviti plan i sačekati razvoj situacije, Real je uradio upravo to, nije smanjio plate igračima, ali ima rezervni plan. Ali, Barsa nije slušala igrače, zna se i zbog čega. Naoime, oni imaju problem sa novcem, nisu uspeli da prodaju željene igrače, a i plate su na maksimumu, jedu veći deo budžeta. Zbog toga su ignorisali igrače, ali i njihov predlog da ako im smanjuju plate, to ne čine ostalima u klubu, kako je recimo uradio Espanjol.



Iza svega se sada krije klupska politika. Bertomeu je otvoreno stupio u rat koji nema šanse da dobije.



Razlog?



Navijači su protiv njega, ima mandat do 2021. ali pritisak bi mogao da ga navede da raspiše izbore ranije. To sada nije moguće, Mesi se jasno opredelio, on je za odlazak uprave, i podržava Viktora Fonta, iza koga stoje Ćavi, Pujol, Đordi Krojf.

















Ćavi je rekao da ljudi koji šire otrov u klubu ne treba da budu u Barseloni, on je u sukobu sa Abidalom, koji ga je optužio da laže da mu je nuđena klupa pre dolaska Setijena.



Ali, situacija je jasna, Mesi može da ode, i ako zapreti da će to učiniti ovog leta, Bertomeu je bivši, to ne sme da dozvoli. On pokušava da izgladi odnose, ali Mesi mu ne veruje, uostalom on je pesimista kada je u pitanju sposobnost uprave da napravi tim spreman da osvoji Ligu šampiona.



To je provukao kroz redove ove sezone, konstatacijom da se Barsa nije ni trudila dovoljno da vrati Nejmara koga vidi kao svog naslednika.



Sumnjate li ko će izaći kao pobednik iz ove bitke?