Najbrže postao legenda Junajteda, videli ste šta je Fernandeš uradio Pepu?

Videćemo kako će se završiti ova sezona za Junajted, ali tri puta su tukli Siti, mada su eliminisani iz Liga kupa, no, prvi put u deceniji su dva puta u šampionatu u sezoni utišali "bučne komšije".



Kad smo kod "utišavanja", Bruno Fernandeš je već postao kult, ne samo da tim igra bolje od kada je zimus stigao iz Lisabona, već je osvojio srca navijača jučerašnjim potezom.



On nije sportski, ni kulturan, ali svaki navijač Junajted će vam reći da ga je briga, njih je gest očarao.



U jednom trenutku Pep je nešto prigovarao Fernandešu, došlo je do verbalnog sukoba, ali je Portugalac stavio prst na usta i pokazao Gvardioli da ućuti, i to pošto je namestio gol.







On je na fantastičan način pronašao Marsijala, načeo odbranu Junajteda, gospodario sredinom, na kraju je MekTominaj stavio tačku na veliko slavlje "Đavola".



Posle svega, Solskjerova ekipa je peta, kasne tri boda za Čelsijem, ali ako se Sitijeva suspenzija iz Lige šampiona održi na arbitraži u Lozani, sledeće godine bismo mogli da gledamo Ligu šampiona u Mančesteru, ali ne na "Etihadu", već na "Old Trafordu".