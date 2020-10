Najbolji ove nedelje - Vlada Ivić

Menadžer Votforda Vladimir Ivić proglašen je za najboljeg trenera proteklog kola u Čempionšipu.



Njegov Votford pobedio je Blekburn rezultatom 3:1, pa su tako ostvarili i četvrtu pobedu u sezoni i sada su treći sa 13 bodova.



Za ovo priznanje, Ivić bi mogao da se zahvali i sjajnom golmanu Benu Fosteru koji je bio fenomenalan na pomenutom meču i takođe se nalazi u timu kola.



U narednom kolu, u subotu od 13.30 Votford dočekuje Bornmut, što će biti susret prošlogodišnjih premijerligaša.







