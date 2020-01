Najbolji golman Evrope je Srbin!

View this post on Instagram

@rajkovicpredrag beats @thibautcourtois & @oblakjan in the battle for Rank 1! 💪⁠ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––⁠ #reims #realmadrid #athleticbilbao #atletico #nantes #liverpoolfc #psg #sevillafc #olympiquedemarseille #granada