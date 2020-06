Najbolji do penzije u Rimu!

Fudbalski klub Lacio uskoro bi mogao da završi ogroman posao, jer bi Ćiro Imobile trebalo da potpiše novi ugovor, sve do juna 2025. godine.



Kako prenose italijanski mediji, Imobile je pristao na ponudu Lacija da godišnje prima četiri miliona plus određene bonuse koje će sigurno ispuniti.



Imobile je od dolaska u Lacio odigrao 167 utakmica uz impresivnih 116 golova, a stigao je iz Sevilje za samo 8,75 miliona evra, leta 2016. godine.



Ispostavilo se da je to jedan od najboljih transfera Rimljana u novijoj istoriji, a to zaslužuje novi ugovor, sve do penzije.



Imobile bi u tom slučaju, na Olimpiku ostao do svoje 35. godine, praktično do penzije.



Ovo će biti dodatni vetar u leđa da Imobile povuče Rimljane do Skudeta na koji čekaju tačno 20 godina.







Imobile ove sezone igra fudbal karijere, pošto je postigao 30 golova na 33 utakmice.