Najbolja vest za Real stigla iz Beograda, sad prodaju konkurenta Luke Jovića!

Luka Jović je u tri meča za Srbiju postigao tri gola tokom pauze. Od leta 2019. do sada je za Real dao dva pogotka. Da li je ovo najava da će početi da postiže golove u "belom dresu", ili tek samo bljesak, videćemo možda će u subotu na stadionu "Keramika".



Brojevi govore da je Jović u tri meča za "Orlove" sakupio 230 minuta fudbala i ima neverovatan učinak. Uz tri gola, zabeležio je 2 asistencije, napravio šest driblinga, dodirnuo loptu 115 puta, dao pet ključnih pasova i dobio 11 od 13 vazdušnih duela. Ove brojeve nema ni Benzema, jasno, u ovoj sezoni, pa bi možda Jović mogao da natera Zidana da promeni mišljenje.



Real čeka paklen raspored, Benzema je rovit i dalje trenira odvojeno, videćemo hoće li Jović dobiti šansu od prvog minuta protiv "Žute podmornice". Luka ima veću šansu da zaigra od Marijana Dijasa koji je trenirao u Valdebebesu tokom pauze, ali bez efekta.



On je odbio odlazak u Benfiku, no, kao i Jović ne dobija šansu i na zimu će najverovatnije napustiti klub. "Marka" piše da Real ima ponude Vest Hema, da je zainteresovan i VBA, a da sam Dominikanac više nije raspoložen da čeka šansu.



No, vratimo se Joviću.



Većina komentara se svodi na to da je problem u njegovom samopouzdanju, odnosno poverenju koje nema u Realu da veže utakmice. Jasno da je baš u Madridu to i najteže, nema kredita i svaku šansu morate da iskoristite, ali u njega je uložen, čak i za Real, ogroman novac. Jer, platili su 60 miliona za napadača, čini se da bi trebalo više da ga istrpe, pogotovo jer je i dalje jako mlad.



Ono što treba napomenuti da ni Jović nije pomogao sebi dešavanjima van terena, mada je to često predmet preterivanja, da daje golove, time se niko nije bavio.



Jović je gol dao u februaru Osasuno, startovao je dva puta ove sezone u Valensiji ušao sedam minuta. Igrao je jednom u Ligi šampiona, imao samo jedan šut na gol.



Jedan od komentara na društvenim mrežama koji možda i odražava odnos medija prema Joviću je da mu nisu posvetili ni sličicu jutros na naslovnoj, umesto toga priča se o Alabi u Realu, ali da je napravio neku glupost, sigurno bi sve palo u drugi plan.



No da vidimo, da li će dobiti šansu i kupiti poverenje trenera?