Najbogatiji sportista sveta kupuje tim u Premijer ligi?

Flojd Mejveder je uzbunio PL.



Naime, on boravi u Engleskoj zbog nekih promotivnih aktivnosti, a potvrdno je odgovorio na pitanje da li bi kupio neki PL klub, odnosno konkretno Njukasl.



"U Americi to nije fudbal, zovemo ga soker i ima mnogo interesovanja, bez obzira na to što pišete u Evropi. Naravno da znam za Njukasl, pre svega zbog navijača. Ako bi me oni prihvatili bio bih zainteresovan", kaže Mejveder.



Mnogi su pomislili da je odgovor kurtoazan, ali TMZ Sport, tvrdi da je slavni bokser, najbogatiji sportista na svetu zainteresovan da bude deo konzorcijuma koji bi ispunio uslove Majka Ešlija i kupio klub sa severa Engleske.



Inače Mejveder koji je završio karijeru bez poraza bi mogao da se vrati u ring, ali traži 600 miliona dolara, kako bi se borio, ili protiv Konora MekG<regora ili Kabiba Nurmagomedova. Ipak, vladar UFC Nurmagomedov kaže da niko neće platiti toliki novac da bi video njegov meč sa Flojdom Mejvederom, i da boksera zanima samo novac, ne i sport...



Inače Mejveder je zaradio bogatstvo na borbama, ali on je sam promoter, razmeće se novcem, ali sve čega se dotakne pretvara se u zlato. Uvek ume da nanjuši dobru poslovnu priliku za ulaganje, pa i ne čudi inicijativa za koju se sada zagrejao...