Najava vedrijih dana, Murinjo uživao u igri zaboravljenog asa!

Menadžer Totenhema Žoze Murinjo pohvalio je igru svog tima u ubedljivoj pobedi nad osmoligašem Marinom, a posebno je istakao da je zadovoljan kako je odigrao Dele Ali, koji je ove sezone u drugom planu.



Totenhem je slavio u Krozbiju, a Ali se posle dužeg vremena našao u prvom planu.



"Nikada nisam igrao protiv tima iz tog ranga, ali jesam često sa timovima iz Lige 1 (treći rang) ili Lige 2 (četvrti rang). Nisam Englez, ali znam koliko ovo svima znači – zato sam i izveo dobar sastav, ne samo zbog rezultata, nego i zbog značenja Kupa. Mislim da je njima bio doživljaj da vide Bejla, Sisoka i ostale, ne treba da se stide rezultata, svi idemo kući srećni" - rekao je Murinjo, a zatim prešao na komentar igre Alija.



"Uživao sam u Alijevoj partiji. Naravno, bio je oprezan kao i svi zbog lošeg kvaliteta terena, bio je to meč gde kreativni fudbaleri nisu mogli mnogo da rizikuju. Ipak, Fernandes i on su diktirali ritam tima u prvom poluvremenu za kreiranje šansi i golova" - istakao je Portugalac.



Pohvalio je i rezervnog napadača Karlosa Vinisijusa, koji je ovog popodneva postigao het-trik.



"To je dobro za njega. On je napadač, ali nema mnogo prilike da igra jer je ispred njega velikan (Hari Kejn). Ipak, svaki put kada dobije šansu, kao u Ligi Evrope, tu je za nas, zadovoljni smo njime", rekao je Murinjo.



Totenhem bi na teren ponovo trebalo da izađe u sredu kada gostuje Aston Vili, a dva dana ranije će saznati ime protivnika u četvrtoj rundi FA Kupa.