Najava šampionskog "tuluma", Klop se prisetio svojih pijanstava uz sjajnu poruku!

Nemac se prisetio svoje dve istorijske titule sa Borusijom Dortmundom, što je najbolja moguća najava proslave titule sa Liverpulom, kada se sezona nastavi.



Klop je napravio pravo čudo sa Borusijom, sa kojom je osvojio dve uzastopne titule 2011. i 2012. godine, a 2013. je izgubio finale Lige šampiona od Bajern Minhena.



Klop se u razgovoru za nemačke medije prisetio kako je proslavio dva najveća uspeha u Dortmundu. Posebno pamti onu drugu, kada je osvojio duplu krunu, i to pobedom u finalu Kupa Nemačke nad Bajernom rezultatom 5:2.



"Kakva je to proslava bila! Nadam se da se nikada neće ponoviti. Te prve, 2011. godine, bio sam veoma pijan, ali sam izgledao normalno. Sledeće, 2012, ne sćeam se ničeg. To je najbolji primer šta vam uradi alkohol. Nemojte ga konzumirati, u suprotnom, nećete se sećati najvažnijih momenata iz svog života", naglasio je Klop.





Kako će biti u Liverpulu? Prošle godine je Klop bio u elementu posle trofeja u Ligi šampiona...