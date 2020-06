Nagelsman: "Ako Verner želi da ode..."

Timo Verner je jedan od igrača koji želi da napravi iskorak u karijeri ovog leta, a njegov san i dalje je samo - Liverpul.



Jure ga i ostali premijerligaši, pominju se Barsa i Inter, ali Nemac želi samo kod Jirgena Klopa.



Trener RB Lajpciga Julijan Nagelsman je svestan da u tom slučaju neće moći mnogo toga da učini.



"Nemamo tu mnogo šta da pričamo. On zna šta ima u Lajpcigu, i šta može da dobije od mene. Timo ima veliku priliku da napreduje. Ne znam da li ću moći bilo šta da promenim ako mu to ponavljam svaki dan. Igrač mora sam da oseti kada može da bude bolji. Ako on to ne oseća, ništa dobro neće doneti ni to da mu ja ponavljam da treba da ostane ovde i da se razvija. Na kraju, to je njegov život i njegova karijera, i neke odluke mora sam da donese. Nemam ništa novo da kažem Timu, on sve već zna", rekao je Nagelsman.



Timo Verner igra sezonu iz snova i najbolju u karijeri, pošto je postigao 31 gol i dodao 12 asistencija na 40 mečeva ove sezone.



Njegova otkupna klauzula iznosi 60 miliona evra, ali važi samo do 15. juna, tako da Liverpul ima još svega desetak dana da završi posao...