Nađite bolji tim bez petorice prvotimaca, čekamo!

Jirgen Klop je pre reprezentativne pauze ostao i bez TAA, posle dva dana i Džoa Gomeza, ubrzo i Hendersona, a prethodno je sezonu završio Van Dajk, dok je Salah "pretereao" kod brata na svadbi i zaradio koronu umesto mamurluka.Rezultat svega toga?I bez petorice sigurnih prvotimaca, Liverpul je danas rutinski pobedio Lester, koji je došao na Enfild u najjačem sastavu u želji da pokaže da može da se uključi u borbu za vrh Premijer lige.Ipak, na scenu je stupila snaga Klopove ekipe i njega samog kao menadžera, autogolom Džonija Evansa. novim golom Dioga Žote i konačno Firminovim - Liverpul je slavio 3:0.Klop je morao da improvizuje, svemogući Milner je počeo kao desni bek umesto TAA, kasnije završio u veznom redu pošto se povredio i Nabi Keita, u vezi je morao da zaigra Džons, dok je Fabinjo činio štoperski tandem sa Matipom.Ništa od toga nije sprečilo Liverpul da dođe do sigurne pobede, koja je mogla da bude i ubedljivija.U 21. minutu, Džoni Evans je cimnuo glavu na pogrešnu stranu i umesto da izbaci loptu, ubacio je u mrežu za 1:0. Liverpul je nastavio da gazi, u 41. minutu, Robertson šalje idealan centaršut, a Žota pokazuje da ume da postigne i gol glavom i to kakav za 2:0! U 77. minutu Šmajhel je nekako uspeo da se odbrani od Firmina, pravi karambol, dve stative, ostaje 2:0.Ipak, samo nekoliko minuta kasnije, Firminu se "vratilo" i to zasluženo, posle kornera, pogađa za konačnih 3:0. Liverpul je i više nego ubedljivo pobedio jednu od jačih ekipa PL ove jeseni i to bez petorice igrača koji bi da su zdravi bili prvotimci u svakom velikom derbiju.Voleli Liverpul ili ne, mislite o tome.Ovo je, ipak, i dalje - šampionski Liverpul. I da, na čelu je tabele, deli prvo mesto sa Murinjovim Totenhemom sa 20 bodova... apsolutna prednovogodišnja romantika!