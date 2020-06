"Nabacuje" se opet Barsi i kaže: "Grešite sa De Jongom"

Ronald Kuman je dao prvi intervju pošto je nedavno doživeo infarkt, srećom oseća se odlično i jedva čeka povratak poslu.



Kuman je selektor reprezentacije Holandije i to će i ostati sve do završetka Evropskog prvenstva naredne godine.



Međutim, onda će izvesno biti jedan od kandidata za klupu Barselone, sa kojom se povezivao u više navrata, a naročito zimus kada je Ernesto Valverde dobio otkaz.



"Više puta sam rekao da sam imao ponudu Barselone, ali želeo sam da održim svoju reč i ostanem u nacionalnom timu do završetka Evropskog prvenstva. Osećam se odlično kao selektor, igrači takođe, a to je za mene najvažnije. Šta će se desiti u budućnosti, to niko ne može da zna. Ali, svi znaju da je moj san da treniram Barselonu i nadam se da ću u budućnosti dobiti takvu priliku. Ipak, to zavisi od trenerskog iskustva, jer ne može svako da bude trener Barselone", rekao je Kuman.







Selektor Holandije je definitivno najkompetentnija osoba da analizira i igre Frenkija De Jonga u dosadašnjem delu sezone. Kuman smatra da Barsa greši kod njegove pozicije.





"Mislim da De Jong može da se prilagodi na svakoj poziciji u veznom redu, ali da je ubedljivo najbolji kao zadnji vezni, na mestu Serhija Busketsa. To je pozicija koju igra u reprezentaciji, i na kojoj se proslavio u Ajaksu. Ipak, on je mlad igrač i može da odgovori na sve zadatke. To što igra kao centralni vezni u Barsi može da bude samo dobro za njega i uskoro će pokazati da klub nije pogrešio što ga je doveo. Nemam sumnju da je on kao stvoren za Barsu. Zna šta treba da radi, smiren je i što je najvažnije - srećan", rekao je Kuman.