Na svu muku, Zidan ostao bez kreativca!

Real Madrid je neprijatno iznenadio porazom od Kadiza, Hetafe je ublažio bol pobedom nad Barsom, ali to ne znači da Zidanov tim nije u problemu.



Danas je stigla potvrda - Martin Odegard mora na dužu pauzu, tačnije, do sledeće reprezentativne pauze.



Ovo je prilično loša vest ako uzmemo u obzir formu Realovih igrača i poduži spisak povređenih na kom su Karvahal, Odriozola, Azar, ali na kratko će biti Serhio Ramos.



Navijači veruju da bi Norvežanin trebalo da igra na svakoj utakmici, da su Isko i Lukas Vaskez razočarali protiv Kadiza, ali na njega neće računati na narednih šest mečeva.



Toliko će Real odigrati u razmaku od samo 18 dana, pošto igra po tri utakmice u LŠ i La Ligi, do sledeće reprezentativne pauze.



U tom periodu, Realovi protivnici su sledeći - Šahtjor, Barselona, Menhengladbah, Ueska, Inter i Valensija.







Ove nedelje, Real u sredu od 18.55 dočekuje Šahtjor, a potom u subotu od 16.00 gostuje na Kamp Nou.