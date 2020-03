Na svu muku, Ronaldinjo "stradao" zbog struje!

Ronaldinjo čeka ishod žalbe u zatvoru u Paragvaju. Često iz kaznene ustanove gde je u pritvoru vidimo slike sa ostalom zatvorenicima, veoma je popularan, a čak se i stražari slikaju sa njim.



Optužen je za falsifikovanje paragvajskog pasoša, njegov je oduzet u Brazilu zbog utaje poreza, odnosno suđenja, pa su sada on i brat u Asunsionu u pritvoru.



Tužilac traži da bude iza rešetaka do početka suđenja, najduže pola godine, jer postoji opasnost od bega, tačnije da se neće vratiti u Paragvaj.



Loša vest je stigla iz Brazila, sud je presudio u slučaju Ronaldinja protiv jednog električara koji je sređivao instalacije na njihovom posedu. Prvo, mesto nije bilo obezbeđeno, pa električar Klovis Huarez Klajn nije mogao da zna šta nije u redu, odnosno da ga čeka strujni udar. On je jedna preživeo, ali je nesposoban za rad, ostao je paralizovan, njemu i deci će braća Ronaldinjo morati da plaćaju doživotno izdržavanje i negu.



