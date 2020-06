Na stadionu Reala oboren rekord star 80 godina, upamtite ovo ime!

Fudbalski klub Majorka dobio je najmlađeg igrača u istoriji španske Primere, pošto je Luka Romero debitovao sa 15 godina, sedam meseci i šest dana.





"Brz je, pametan, razigran, konkurentan. To je prototip argentinske desetke. Primetili smo ga kad je imao 12, ali nismo hteli prerano da ga 'gurnemo' jer treba brinuti za njega", izjavio je pomoćni trener Majorke Dani Pendin za španske medije.



Romero, fudbaler koga su mediji nazvali "meksički Mesi", debitovao je za Majorku u sredu uveče na utakmici sa Real Madridom, kada je ušao u igru u 84. minutu.



Sa 15 godina i 230 dana, Romero je tako srušio rekord koji je pre njega držao Fransisko Bao Rodriges, i to više od 80 godina.



Rodriges je debitovao za Seltu 1939. godine sa 15 godina i 255 dana starosti.



Luka Romero je rođen u Meksiku i pored tog ima još argentinsko i špansko državljanstvo.



Nastupio je jednom za reprezentaciju Argentine do 17 godina.