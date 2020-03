Na Old Trafordu prelomili, poznata sudbina Nemanje Matića!

Sudbina Nemanje Matića u Mančester junajtedu do skora je bila vrlo neizvesna, ali u poslednje vreme to se promenilo.Posebno je na to uticao i dolazak Bruna Fernandeša koji je rasteretio Matića u ofanzivnim zadacima, a San piše da bi Srbin mogao da produži ugovor sa "crvenim đavolima" na još godinu dana.Njegov ugovor ističe na leto 2021. godine, u avgustu će napuniti 32, ali to nije obeshrabrilo Junajted da razmisli o produžetku saradnje sa reprezentativcem Srbije.Povreda i čitava situacija oko Pola Pogbe, kao i povreda Skota Mektominija naterala je čelnike kluba da obezbede ostanak visokog vezista koji u kalendarskoj 2020. godini beleži odlične partije.Prema nekim najavama, Matić bi morao da pristane na znatno smanjenje plate.