Na "Čizmi" neće biti sporta ni u aprilu, spreman plan za pomoć klubovima!

U Italiji se situacija ne smiruje, zaraženo je 92472 ljudi, borbu sa koronavirusom izgubilo je nešto više od 10 hiljada osoba.



Jasno, sport je u ovoj zemlji odavno stao, ali je prvobitni plan bio da se sportska takmičenja nastave početkom aprila.



Kako je jasno da za to neće biti stvoreni uslovi, iz Ministarstva sporta su se oglasili i istakli da će zabrana biti produžena i na april.



"U ovom trenutku ideja da nastavimo sa takmičenjima u bilo kom sportu je nerealna. U ponedeljak ću izneti predlog da se produži zabrana održavanja sportskih mečeva na ceo april", izjavio je ministar Spadafora.



On je dodao i da je pripremljen plan za pomoć klubovima, Vlada Italije će uložiti 400 miliona evra za pomoć sportskim udruženjima.



"Sport nije samo fudbal, a fudbal nije samo Serija A. Novac će ići i kao pomoć za osnovne sportove na amaterskom nivou, siguran sam da će to biti pokretač", dodao je Spadafora.



Dakle, izvesno je da se sport u Italiju neće vratiti pre maja, a utisak je da će tako biti i u ostatku sveta, postoji mogućnost da se eventualno u Kini vrate fudbal ili košarka, kako je situacija u toj zemlji iz dana u dan sve bolja i epidemija je praktično zaustavljena.