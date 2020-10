Muslin razmišlja, hoće li ga komšije kontaktirati za posao?

Dušan Bajević nije više selektor reprezentacije BiH nakon završetka utakmice sa Poljskom, a čelnici Saveza odavno traže njegovog naslednika.



Jedan od kandidata bi mogao da bude i Slavoljub Muslin.



On je u izjavi za "reprezentacija.ba" istakao da je ranije bio u kontaktu sa Fudbalskim savezom BiH, ali da ga još uvek niko nije kontaktirao od saznanja da će Bajević otići.



"Vidite, već više od godinu dana sam bez trenerskog posla i moram priznati da sam se iskreno poželio rada. Bilo je u proteklom periodu nekih upita, kombinacija, ali većinom su to bili klubovi koji meni baš i nisu bili interesantni. Reprezentacija je nešto drugo. To je izazov za svakog trenera, pa i za mene, tako da sam spreman za bilo kakvu priču. Još mi se radi, zdravlje me služi, imam motiva", rekao je Slavoljub Muslin.



Pre dve godine je bilo kontakta da preuzme nacionalni tim BiH, ali nije došlo do saradnje.



"Postojao je kontakt sa ljudima iz BiH, ne krijem, ali nije došlo do dogovora. Od tada se nismo čuli. U svakom slučaju, otvoren sam za bilo kakav razgovor da vidim da li smo na istoj talasnoj dužini. Pratio sam u proteklom periodu reprezentaciju i šteta je što se nije plasirala na Evropsko prvenstvo", kaže Muslin.