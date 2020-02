Murinju već preselo u Severnom Londonu?!

Fudbaleri Totenhema su nakon serije slabih rezultata uspeli da ostvare dva vrlo važne pobede, savladali su najpre Mančester siti u 25. kolu Premijer lige, potom su u FA kupu sa 3:2 bili bolji od Sautemptona, u revanš susretu (prvi meč okončan sa 1:1).



Ipak, stiče se utisak i da su imali puno sreće u ta dva duela, što je donekle potvrdio i sam Murinjo svojom izjavom nakon izborenog plasmana uz petu rundu najstarijeg takmičenja na svetu.



On je rekao da je bolji tim izgubio, ali je i dodao da su njegovi puleni zaslužili da trijumfuju.



Bivši fudbaler Arsenala i nekadašnji reprezentativac Engleske Pol Merson samo je dodao so na ranu portugalskom stručnjaku.



On je nedavno izjavio da je Murinjo napravio grešku dolaskom u Totenhem i da i on sam to polako shvata.



"Rekao sam da će ih podići kada bude otišao tamo i da će igrati sjajno u ofanzivi i on je bio sav u osmesima jedno vreme.



Ali svi su znali da to neće potrajati, zar ne? Ponovo je postao onaj mrzovoljni Murinjo i ne vidim na koji ih je to način unapredio? Ni najmanje.



Deluje kao da razmišlja: 'Što li sam uopšte dolazio ovde?' Ne možete više da vidite kako se pozdravlja sa sakupljačima lopti, zar ne?



Stvari deluju drugačije sada. Ponovo počinje, zar ne? Svi problemi koje je imao u Junajtedu, sada ih ima sa Sparsima.



Ne vidim da će uspeti ovde. Utakmica protiv Sautemptona je podsećala na utakmice Junajteda u periodu oko njegovog odlaska sa Old Traforda", oštar je Merson.