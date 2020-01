Totenhem nije uspeo da savlada Boro i moraće da igra reprizu u FA kupu, što je uvek loša opcija jer tim ionako ima gust raspored. Njegov tim je gubio, na kraju su izvukli revanš, a ovoga puta je Portugalac našao novo objašnjenje za rezultat koji nije očekivao na "Riversajdu".



"Izgleda kao da smo igrali sa loptom za plažu, ova lopta je prelaka, ne pomaže igračima", kaže menadžer Totenhema.



On je dodao da to nije opravdanje, ali je odmah pomenuo i VAR.



"Mildsbro je dao gol iz ofsajda, da se u kupu koristi VAR bio bi poništen", dodao je Murinjo.



On je gurnuo Sona i Mouru u napad, kako bi popunio rupu zbog povrede Kejna, Brazilac je dao gol za izjednačenje i spasao svoj tim ispadanja. Totenhemu bi trebalo da bude lakše, reprizu će igrati kod kuće, 14. januara.