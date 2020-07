Murinjovi "Pevci" preslišali "Lisice", Portugalac pogurao bivše klubove ka Ligi šampiona!

Svi golovi pali su do 40. minutu, Sparsi su poveli u šestom minutu, Son je šutirao iz dobre pozicije, lopta je pogodila Džastina i prevarila Šmajhela, 1:0 Napadali su gosti, ali je Loris bio sjajan , da bi hladan tuš usledio za goste u periodu od 37. do 40. minuta.Dve kontre "Pevaca", dva dobra pasa Moure ka Kejnu i dva odlična pogotka kapitena za 3:0 na semaforu. Drugi pogodak je bio posebno dobar Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, nakon 15ak minuta igre u nastavku je Grej dobrim udarcem zagrejao dlanove Lorisu, potom su gosti tražili penal u 70. minutu nakon jednog duela posle kornera, ali je VAR presudio u korist domaćina.Kejn je postigao i treći gol u 81. minutu, ali je on bio poništen zbog ofsajda, da bi Loris odlično intervenisao na drugoj strani u 88. minutu nakon pokušaja Iheanača.Na kraju ubedljiva pobeda Totenhema, Lester je sada u problemu kada je plasman u Ligu šampiona, Sparsi su pobedom otvorili put ka mestima koja vode u elitno takmičenje Čelsiju i Mančester junajtedu.