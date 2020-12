Murinjove "igrice" pred derbi, Kejn (ni)je povređen?!

Pred derbi sa Mančester Junajtedom, Žoze Murinjo je javno rekao da Sona čeka višenedeljna pauza, a ovaj je razbio Crvene đavole i oporavio se preko noći.



Baš zbog toga danas niko nije shvatio ozbiljno Murinjove reči da je Hari Kejn povređen i da je pod znakom pitanja za derbi sa Arsenalom u nedelju.



Pred utakmicu sa Laskom u Ligi Evrope, Murinjo je naglasio da su van stroja Hari Kejn, Karlos Vinisijus, Serhio Regilon i Erik Lamela, a od ranije i Tobi Aldervereld.



"Svi su povređeni. Lamela će pauzirati tri nedelje do mesec dana, i nema šanse da se vrati do vikenda. Ostali, Kejn, Vinisijus i Regilon imaju neke šanse. Neću vam otkriti prirodu Kejnove povrede, nadam se da će igrati, to je moj osećaj", rekao je Murinjo.



Inače, Arsenal je Kejnova omiljena mušterija, najvećem rivalu dao je 10 golova na 11 utakmica u Premijer ligi.



Kejn pod Murinjovom palicom igra do sada impresivnu sezonu, na 10 mečeva ima učinak od sedam golova i devet asistencija.