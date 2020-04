Murinjova poruka: "Fudbal uvek ima publiku"

Sezona je prekinuta pre mesec i po dana, lige se otkazuju jedna po jedna, još uvek je neizvesno da li će se sezona nastaviti u Premijer ligi.



Totenhem je u trenutku prekida bio u teškoj situaciji, imali su pregršt povreda i sve manje šanse da se izbore za plasman u Ligu šampiona.



Zbog toga, čini se da je pauza došla u najboljem trenutku za "Pevce", ako ovo uopšte i bude pauza, a na kraj sezona.



Jasno je dakle da se Portugalac nada da će se sezona završiti na terenu, a ističe i da ne vidi problem u tome što će se igrati bez prisustva publike.



"Ako budemo odigrali preostalih devet mečeva to će biti dobro za svakog od nas. To će biti dobro za fudbal.



Ako igramo iza zatvorenih vrata, volim da mislim kako nikad ne igramo iza zatvorenih vrata. Zahvaljujući kamerama, gledaju nas milioni.



Tako da ako jednog dana uđemo na prazan stadion, on neće biti prazan, ni najmanje", istakao je Portugalac.