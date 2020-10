Murinjova "đavolska" priča

Verovalo se da će Žoze Murinjo promeniti sudbinu Junajteda. Pričalo se da ga je i Ferguson podržao, da je trener pobednik, da će obuzdati svoju sujetu, „Đavoli“ su mnogo veći klub od Čelsija





Dugo se pregovaralo, bio je nervozan, želeo da još u aprilu potpiše ugovor koji bi predviđao odštetu ako ga Mančester Junajted ne angažuje. Priča je bila veoma jednostavna, čekao je najveći izazov u svom životu, smatrao ga je većih od Reala koji je navodno odbio.



Jer, Murinjo je hteo ključ od raja, da pokaže da je dostojan naslednik Fergusona.



Samo, bio je autsajder, što će i kasnije shvatiti. Jer, ono što je dozvoljeno Ser Aleksu, drugima nije. Na momente se Portugalac ponašao kao slon u staklarskoj radnji, bio je u stalnoj paranoji, širio negativnu energiju kada nije išlo, a posle sukoba sa Pogbom bio je gotov.



Ali, te prve sezone, Murinjo je imao odrešene ruke. Privoleo je Rajolu da mu dovede Ibrahimovića, pristao je da deo paketa bude još jedan pulen slavnog menadžera, Mihtarijan. Stigao je Pogba iz Juventusa za tadašnji svetski rekord, a dobio je i Baija iz Viljareala, jer „Ze“ uvek gradi kuću od temelja, od odbrane. Nije imao puno toplih reči za Van Gala, svog prethodnika koji je otišao uz FA kup, trofej nije bio dovoljan da ostane na klupi.



Murinjo je tvrdio da će biti loše ako golman bude opet najbolji igrač, privatno se žalio da je tim zapušten. Ali, iako se ponekad to zaboravlja, nakon Čeriti Šilda na startu protiv senzacionalnog prvaka Lestera, te sezone je osvojio Liga kup i LE, u drugom delu sezone se povredio najbolji strelac Ibrahimović. Ipak, tri trofeja, mada ne ona najvažnija za klubove kakav je Junajted su osvojena.









No, pukotine su počele da se pojavljuju u drugoj sezoni, kada bi Murinjo, po teoriji trebalo da pobeđuje. I on to jeste činio u prvenstvu, za razliku od premijerne sezone kada je bio tek šesti, ali na nesreću, protiv sebe je imao Gvardiolu i dvadesetak bodova minusa.



„Ovo je moja najbolja sezona u karijeri“, tvrdio je Murinjo u svom stilu, u prvi plan stavljajući snagu Sitija. Ali, već tada stolica je počela da mu izmiče. Prvo je Dvajt Jork, legenda, izjavio da bi „Đavoli“ bili prvi da je Pep bio na klupi, Murinjo je za osvetu pokušao da ga smeni sa mesta klupskog ambasadora. Klub je odbio, Jorkov legat je ogroman na „Old Trafordu“. Onda se pojavio problem sa upravom.



Vudvord je tvrdio da je maksimalno podržao Portugalca, na kraju krajeva potrošeno je pola milijarde evra na 11 igrača, ali Murinjo nije bio zadovoljan. Na turneji u Americi je prvo unjkao da mu nedostaje štoper i pitao se zbog čega skauti nisu primetili sada najskupljeg defanzivca sveta Harija Megvajera kada je igrao za Hal. On je bio njegova želja, ali Vudvord nije želeo da plati „Lisicama“ oko 100 miliona evra. Učinio je to sledećeg leta, kada je Solskjer bio na klupi, a Žoze već zaboravljena prošlost.







Sledeći je bio sukob sa Marsijalom koji je napustio pripreme, preleteo Atlantik da bude uz devojku koja se porađala. Nije se vratio ni posle sedam dana što je pojačalo osećaj da Portugalac ne kontroliše svlačionicu. Sukob sa Pogbom je tinjao, doveo je Freda za 50 miliona funti, ali ni tada nije bio srećan. Novinari su ga čuli u lobiju hotela u Majamiju za vreme turneje da kaže da mu je tim „sr...“, a bio je ljut što mora da putuje i u Šangaj.



Nedostatak priprema i curenje vesti iz svlačionice krivio je za sve. Bio je ubeđen da je neko od igrača odao tim koji se pojavio dan pre gradskog derbija kada je počeo sa tri napadača. Siti je slavio sa 2:1, Murinjo je u klubu tvrdio da je „krtica“ kriva za poraz.



I posle toga, tim Junajteda je redovno bio poznat na društvenim mrežama dan pred meč, što je pojačalo Žozeovu frustraciju. Onda je Pogbi skinuo traku, tačnije pravo da bude i vice-kapiten jer Valensija nije bio često na terenu. To kao da je bila objava rata, Pogba je davao dvosmislene izjave, pa mu je klub na Murinjovo navaljivanje zabranio da se obraća novinarima. Snimak na kome trener podsmešljivo pita najskupljeg igrača šta je tog dana objavio na Instagramu je obišao svet. Francuz je reagovao ljutito, bilo je jasno da se odnosi neće popraviti.



Vremenom je Murinjo postao usamljena figura, ponašao se kao da je sam protiv svih. Za dve godine i po godine koliko je proveo na klupi, živeo je u hotelu u obližnjem Salfordu, porodica je ostala u Londonu. To mu nije smetalo da radi, ali recimo Šou je poručio da bi uz telo morao da ima njegov mozak, kako ga ne bi navodio kraj klupe. Bilo je još ispada, tražio je da Junajted potvrdi da će biti trener i četvrte sezone, flertovao sa Pari Sen Žermenom, ali bilo je jasno da mu se sprema smena.











Kada je objavljeno da je dobio otkaz, igrači su bili šokirani, ali je u trening centru u Karingtonu generalni osećaj bio olakšanje. Jer, Murinjo je bio sve tmurniji, širio negativnu energiju, da se ne lažemo, klub je laknulo kada je Vudvord doneo odluku.



Nasledio ga je Solskjer, počeo da pobeđuje, Murinjo je, u međuvremenu postavši komentator, provukao kroz redove da je u pitanju sreća i kupljenje plodova njegovog rada. Norvežanin nije izdržao, naime, on je takođe u rukavicama rekao da prethodnik ne poznaje Junajted, da je bio strano telo, a i sam je provukao da su odnosi u timu kada je došao bili katastrofalni.



Tenzija postoji, neće biti ni aplauza ni zvižduka za Portugalca kada se bude pojavio na „Old Trafordu“, ali će kao i obično želeti osvetu. Jer, timovi koje je izvodio u kupovima su pokazatelj da jedino misli na prvenstvo.



U junu je bilo 1:1 u Londonu, verujemo da Totenhem neće ni ovoga puta izgubiti.